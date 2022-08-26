Başkan Gürbüz mesajında Sultan Alparslan'dan övgüyle bahsederek, tarihin yön değiştirdiğini ve dünyanın en şanlı zaferininin951. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Gürbüz mesajında , şunları kaydetti: "Sultan Alparslan ve komutanlarının gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayası kısa sürede tutmuş ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturmuştur. Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönülle olduğunu görmek bizlere kıvanç verirken, ülkemize milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir."