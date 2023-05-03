Asrın Felaketi Olarak Nitelendirilen Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Ardından İlk Günden İtibaren Afşin Belediyesi de Bütün İmkânlarını Seferber Etti.

Bu Kapsamda Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven Aksu Haber’e Özel Yaptığı Değerlendirmede Depremden Bu Yanan Yaşanan Gelişmeleri Anlatarak Artık Toparlanma Sürecinin Daha Da Hızlandığını İfade Etti.

Başkan Güven Açıklamasının Devamında Genel Seçim Ve Milletvekilliği Seçimlerine de Değinerek Bu Kapsamda Yapılan Çalışmalar Hakkında Da Bilgiler Verdi.