Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven yayınladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 84.yılında sevgi saygı ve özlemle anıyoruz. Bizlere mücadele ruhunu, vatan ve millet sevgisini miras bırakan Atamız'a olan sevgimiz cihanda hiç bir millette var olmayan bir kudrettedir. Yüce Allah'tan niyaz ederim ki; bizler de bugün bayrak yarışına devam ettiğimiz görevlerimizde gelecek kuşaklara umarız ki güzel eserler bırakmak nasib olur." dedi.