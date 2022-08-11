Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Yayınları’na kazandırılan Hamle Dergisi Tıpkıbasımı’nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Genel Sekreter Rüstem Keleş, meclis üyeleri, AK Parti Kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve çok sayıda kitapsever de katılım sağladı. Hamle Dergisi Tıpkıbasımı’nı yayıma hazırlayan Yazar Duran Boz, derginin yayın hayatı ve tıpkıbasımının yapılması süreci hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Programda, katılımcılara Hamle Dergisi Tıpkıbasımı hediye eden Başkan Güngör, katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

UNESCO Yolculuğumuz Devam Edecek

Başkan Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyatın başkenti olarak anılmasında emeği geçen tüm ecdadımıza, yazarlarımıza ve hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler de şiir ve edebiyatın başkentine yakışır etkinlikler gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Bugün de hep birlikte bunun bir örneğine şahitlik ediyoruz. Şiir ve edebiyat alanındaki bu değerimizi uluslararası arenaya çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl UNESCO yolunda çok önemli bir süreç yürüttük. Önümüzdeki yıllarda da bu alanda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam edecek” diye konuştu.

Kültür Sanat Etkinliklerimiz Artacak

Özellikle son 3 yıl içerisinde Kahramanmaraş’a birçok edebi eserin kazandırıldığının altını çizen Başkan Güngör, “Geçmişten günümüze baktığımızda Büyükşehir Belediyemiz şu ana kadar 135 yayın çıkardı. Bunun 45 tanesi son 3 yıl içerisinde hayata geçirildi. Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergilerimizi de şehrimize kazandırdık. Bu değerli eserlerin Kahramanmaraş’ımıza kazandırılmasında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şiir ve edebiyatın başkenti olan şehrimizde kültür sanat etkinliklerimizin artarak devam edeceğini de ifade etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.