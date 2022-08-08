Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Abdulhamithan Mahallesi’nde bulunan Meryem Hatun Camii’nde düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Etkinlikte, mahalle sakinleriyle birlikte aşure pişiren Başkan Güngör, çocuklarla da yakından ilgilendi. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Öncelikle Muharrem ayının şehrimiz, ülkemiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bugün de Muharrem ayı dolayısıyla Abdulhamithan Mahallesi’nde gerçekleştirilen aşure etkinliğinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Bu güzel etkinlikte bizleri büyük bir teveccühle, samimiyetle ve güler yüzle karşılayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aşure; birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesidir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.