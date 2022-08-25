Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, muhtarlarla bir araya gelmeye ve mahallelerin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Hayrettin Güngör; Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerinde hizmet veren muhtarları makamında ağırladı. Ziyaretleri için muhtarlara teşekkür eden Başkan Güngör, “Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçelerimizde görev yapan muhtarlarımızı misafir ettik. Mahallelerimizin ihtiyaçları noktasında istişarelerde bulunduk. Kahramanmaraş’ımıza ve hemşehrilerimize hizmet noktasında her zaman koordinasyon içerisinde olduğumuz muhtarlarımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Hep birlikte Kahramanmaraş’ımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.