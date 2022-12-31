Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Mesajında, 2022 yılını başarıyla geride bıraktıklarına vurgu yapan Başkan Mahçiçek, 2023 yılında Uluslararası EXPO’ya ev sahipliği yapacak olmaları sebebiyle bir başka heyecanlı olduklarını söyledi.

Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Belediyecilik hizmetlerimizi bir an olsun bile aksatmadık”

Bugün, bir yılı daha geride bırakırken, başta Kahramanmaraş’ımız ve ülkemiz için daha iyi, daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir yıl olması temennisiyle 2023’e giriyoruz. Öncelikle, 2023 yılının tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum. Bizler, miladi yıl değişimlerini, aynı zamanda bir muhasebe ve murakabe vesilesi olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız 2022’yi, etkileri azalsa da koronavirüs salgınının gölgesi altında geçirirken, birçok anlamlı çalışmayı hayata geçirerek insanlarımıza hizmet ettik. Geçmişte olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ düşüncesine uygun şekilde her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin ve hasret gidermenin gayreti içinde olduk. Belediyecilik hizmetlerimizi bir an olsun bile aksatmadan vatandaşlarımızla buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz.

“EXPO 2023’le Kahramanmaraş’ın yıldızı daha da parlayacak”

Her türlü zorluğa rağmen 2022 yılını başarılı şekilde geride bırakırken, 2023 yılı için bir başka heyecanlıyız. Bu heyecanımızın sebebi ise 2023 yılında Uluslararası EXPO’ya ev sahipliği yapacak olmamızdır. EXPO 2023 ve Su Tutucu Sedde Aksı projemiz, çeşitli görevlerle ömrümüzü adadığımız şehrimize vefa borcumuzu ödeme açısından, aşkla girişilmiş yeni bir gayrettir. İnanıyoruz ki EXPO 2023’le Kahramanmaraş, bütün değerleriyle dünyanın gıpta ettiği, insanlarının çalışkanlığıyla bilindiği marka bir kent olacak. Kahramanmaraş’ın EXPO 2023’le ufku genişleyecek, önü açılacak, yarınları umut dolu, geleceği aydınlık olacaktır. EXPO 2023 ve Su Tutucu Sedde Aksı projemizle Kahramanmaraş’ın yıldızı daha da parlayacak; bütün dünya şehrimizin başarılarını konuşacaktır. Bu umutlarla yeni yılınızı kutluyor; 2023 yılının başta Kahramanmaraş’ımız olmak üzere ülkemiz, milletimiz ve bütün insanlık için barış, huzur ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün hemşerilerimi sevgiyle selamlıyorum. Unutmamak gerekir ki; ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize de Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum.”