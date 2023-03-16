Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na kurulumu devam eden konteyner kenti ziyaret ederek inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına çaba gösteren ve depremzede vatandaşların yanında olduğunu her fırsatta hissettiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Mahçiçek son olarak, depremzedeler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

EXPO 2023 Sergi Alanı’na 3 blok şeklinde kurulan konteynerlerin ilk bloğu olan 210 konteynerde çalışmaların tamamlanması üzerine depremzede aileler yerleştirilmeye başladı.

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere konteyner kente giden Başkan Mahçiçek, konteynerlere yerleşen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzedelerle sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Mahçiçek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.