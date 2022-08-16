Dezavantajlı bireylere yönelik çalışmalarıyla takdir toplayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Muharrem ayında geleneksel hale getirdiği aşure ikramını, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Sendromlular Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde devam ettirdi.

Her fırsatta bir araya geldiği down sendromlu öğrenciler ve aileleriyle bu kez Muharrem ayı aşuresi sebebiyle buluşan Başkan Mahçiçek’e, eşi Ayten Mahçiçek ile AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ile Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal da eşlik etti.

Aşure kazanının başına geçen Başkan Mahçiçek ve Kara, kaseleri aşure ile doldurduktan sonra tek tek gezerek dağıttı. Başkan Mahçiçek’in down sendromlu öğrenciler ve aileleri ile yaptığı sohbetler herkesin içini ısıttı.

Down sendromlu öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunurken, aileleri ise hem kendilerini yalnız bırakmadığı hem de gelenek ve görenekleri yaşattığı için Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

“öğrencilerimizi ve velilerimizi misafir edelim, onlarla beraber olalım istedik”

Burada öğrenciler ve ailelerine seslenen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Muharrem ayı sebebiyle başlattıkları aşure programlarını Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Sendromlular Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde de düzenleyerek öğrenciler ve aileleriyle beraber olmak istediklerini belirterek, “Biliyorsunuz Muharrem ayı, biz Müslümanlar için önemli bir ay. Bir taraftan Peygamber Efendimizin torunlarının şehit edilmesi sebebiyle üzüntü kaynağı, bir taraftan da sevinç ayı. Bu bağlamda Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Down Sendromlular Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’mizdeki öğrencilerimizi, velilerimizi anlamlı günde misafir edelim, onlarla beraber olalım istedik. Muharrem ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden, güzelliğinde istifade edelim hep beraber diye düşündük. Sizler de bizim davetimize icabet ettiniz, onurlandırdınız. Hepinize gönülden, yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah, Allah ömür verirse önümüzdeki senelerde de birlikte oluruz, böyle güzel günleri beraberce kutlarız. Bütün velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu yavrulara bakmak kolay değil. Emin olun ki bu çocuklara bakan anne ve babalarımızın hepsi cennetlik İnşallah. Çocuklarımız da zaten melek. Hep beraber, sizler, bizler, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz cennette buluşuruz İnşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sizlere ve yavrularımıza Cenab-ı Hakk, sağlık ve afiyet ihsan etsin diyorum. Hepinizi gönülden yürekten selamlıyorum” dedi.

“Başkanımız geçmişten bu yana yavrularımız için çok özel bir hassasiyeti var”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise hassasiyetli davranışından dolayı Başkan Mahçiçek’e teşekkür ederek, “Başkanımız sağ olsun geçmişten bu yana özellikle bu yavrularımız için çok özel bir hassasiyeti var. Buradaki aşure ikramı da onun gösterdiği hassasiyetin de bir yansıması. Burayı önemsemesi, buranın her zaman gönlünde olduğunu gösteren kıymetli bir durum. Gerçekten çok ciddi fedakarlık yapan anneler ve babalar hem de bu yavrularımız için bu organizasyondan dolayı Başkanımıza ben de teşekkür ediyorum. Muharrem ayımız mübarek olsun, hayırlı olsun. Bu tür programlar inşallah birlik ve beraberliğimize vesile olur. Hepinize saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, down sendromlu çocuklar ve aileleriyle çektirdiği hatıra fotoğraflarıyla son buldu.