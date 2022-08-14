EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nda bulunan Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve eşi Ayten Mahçiçek’in yanı sıra onur konuğu olarak TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, meclis üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler ve ailelerini tek tek selamlayarak tebriklerini ileten Başkan Mahçiçek ile Güvenç, sohbet ederek, gelecek hayatlarına yön vermeleri adına tecrübelerini aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Başkan Mahçiçek’e eğitime destekleri için teşekkür etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek de “2014’den bu yana 7 bin 500 öğrencimiz bizim dershanelerimizde kurs gördü” dedi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise Onikişubat Belediyesi’nin kurs merkezlerinden ilk 100 Bin’e giren öğrencilerin üniversiteye kayıt harcının Başkan Mahçiçek’in vereceği müjdesini veli ve öğrencilere iletti.