Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen)’nın yönetim ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nın muhteşem manzarası eşliğinde Arasta Çarşısı’nda düzenlenen kahvaltı programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, 22, 23 ve 24’üncü dönem Kahramanmaraş Milletvekili, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci de katılım sağlarken, sendika üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Mahçiçek, Kahvaltı sonrası EXPO 2023 tanıtım filminin izlenmesinin ardından devam eden projeler ve EXPO 2023’ün son durumu hakkında bilgiler verdi.

EXPO 2023’ün öneminin açıldıktan sonra daha iyi görüleceğini belirten başkan mahçiçek Kahramanmaraş için önemli bir vizyon projesi olduğunu söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ın çehresini değiştirecek önemli bir çalışma olduğunu belirterek, önemli bir yaşam alanının kente kazandırıldığını söyledi.

Kahvaltıya katılan Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil de Kahramanmaraş’ın EXPO’ya ev sahipliğinin yapmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Başkan Mahçiçek, misafirlerini EXPO alanını gezdirdi.