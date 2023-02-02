Expo Projesi’ni Kent Kamuoyuna Açıkladığı İlk Günden Bu Yana Proje Alanındaki Hummalı Çalışmaları Takip Eden Başkan Mahçiçek, Ülkenin dört bir yanından ulusal katılımcı olarak EXPO 2023’de yer alacak kurum ve kuruluşların sorumluları ve teknik personelleriyle bir araya geldi.

Başkan mahçiçek, EXPO 2023 ve hedefleri ile katılımcıların uyması gereken kurulları anlatıp, istişare etti.

Programa, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Rüstem keleş, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin coşkun aydın, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarialtun ile Gaziantep, Ordu, Bursa, Malatya, Kayseri, Adıyaman, İskenderun ve ilçelerden misafirler katıldı.