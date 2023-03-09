Artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle binalara girmenin uzmanlar tarafından önerilmediği Kahramanmaraş’ta öğrenciler, Onikişubat Belediyesi’nin eğitim çadırında üniversite sınavına hazırlanıyor.

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdüren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yüzde 83’lük başarı oranıyla dikkatleri üzerine çeken Üniversite Hazırlık Kursları’nı, deprem felaketine rağmen düzenlemeye devam ediyor. Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle Başkan Hanefi Mahçiçek’in ‘eğitim’ vizyonu çerçevesinde başlatılan ve gençlerin üniversite sınavına hazırlanmasını sağlayan Onikişubat Belediyesi, zorlu deprem koşullarına rağmen Üniversite Hazırlık Kursları’nı sürdürüyor.

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları, Çukurova Lisesi Bahçesi’nde oluşturulan eğitim çadırında uzman öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sınıf ortamı oluşturulan eğitim çadırında öğrenciler pür dikkat öğretmenlerini dinlerken, zorlu koşullara rağmen hayallerine ulaşmayı hedefliyor. Kurslar, haftanın 6 günü eşit ağırlık, sayısal ve sözel derslerden 40’ar dakikalık 6 ders saati boyunca devam ederken, gün sonunda ise soru-cevap çözümü ve etüt yapılıyor. Deprem öncesinde Üniversite Hazırlık Kursları’nda 700’den fazla öğrenci eğitim görmekteydi.

“Bu zorlu süreçte gençlerimizin geleceği çok daha önemli”

Konuyla ilgili Onikişubat Belediyesi’nden yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı, “Bu zorlu süreçte gençlerimizin geleceği çok daha önemli. Şehit İlhan Güleç BKE. ile Sosyal Etkinlik Merkezi'mizdeki Üniversite Hazırlık Kursları'mız, eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Gençlerimizin geleceklerini şekillendirmelerinde büyük bir görev üstlenen Üniversite Hazırlık Kursları'mız için Çukurova Lisesi Bahçesi'nde eğitim çadırı oluşturduk. Öğrencilerimizin yoğun ilgi gösterdiği eğitim çadırımızda gereken tüm çalışmaları hassasiyetle yapacağız. Gençlerimize inanıyoruz, her türlü zorluğa rağmen başaracaklar.”

“Deprem hayallerimizin önüne geçemedi”

Öğrencilerden Gülsüm Kalem, deprem afetinin hayallerinin önüne geçemeyeceğini belirterek, “Depremden önce Onikişubat Belediyesi’nin Üniversite Hazırlık Kursları’na tesislerde güvenli binalarda katılıyorduk. Artçı depremlerin devam etmesi sebebiyle çadırlara taşındık. Burada güzel bir ortam oluşturulmuş ve güzel şekilde ders çalışmaya devam ediyoruz. Depremi yaşadık, sevdiklerimizi kaybettik ama deprem hayallerimizin önüne geçemedi. Elimizden geleni yapıyoruz, imkanlarımızı da elimizden geldiğince en iyi şekilde değerlendiriyoruz” dedi.

“Deprem oldu diye bırakmayacağız”

Bir diğer öğrenci Hacı Ahmet Us da çadır da olsa eğitime devam edebildiklerini için mutlu olduklarını belirtirken, deprem oldu diye üniversite hayalinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Us, “Biz öğrenciler için zor bir durum. Şehir merkezinde değil köyde çadırda kalıyoruz ama eğitim için gel git yapıyoruz. Başka çaremiz yok, başarmak zorundayız. En azından kapalı ortamda, çadırımızda derslerimize çalışıyoruz. Başımızda hocalarımız var, derslerimizi anlatıyor, çözemediğimiz sorularımızı onlara soruyoruz. Sevdiklerimizi kaybettik ama hayat devam ediyor, bir şekilde başarmak zorundayız. Deprem oldu diye bırakmayacağız. Onikişubat Belediyesi’ne bu kursları düzenlediği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.