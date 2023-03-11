Artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle binalara girmenin uzmanlar tarafından önerilmediği Kahramanmaraş’ta öğrenciler, Onikişubat Belediyesi’nin eğitim çadırında üniversite sınavına hazırlanıyor.

Tüm Türkiye’ye model olan ve Kahramanmaraş’ın eğitimine değer katan projelerini yeni eğitim-öğretim döneminde de sürdüren Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, yüzde 83’lük başarı oranıyla dikkatleri üzerine çeken Üniversite Hazırlık Kursları’nı, deprem felaketine rağmen düzenlemeye devam ediyor.

‘Eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları, Çukurova Lisesi Bahçesi’nde oluşturulan eğitim çadırında uzman öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Sınıf ortamı oluşturulan eğitim çadırında öğrenciler pür dikkat öğretmenlerini dinlerken, zorlu koşullara rağmen hayallerine ulaşmayı hedefliyor.

Kurslar, haftanın 6 günü eşit ağırlık, sayısal ve sözel derslerden 40’ar dakikalık 6 ders saati boyunca devam ederken, gün sonunda ise soru-cevap çözümü ve etüt yapılıyor.

Deprem öncesinde Üniversite Hazırlık Kursları’nda 700’den fazla öğrenci eğitim görmekteydi.

Öğrencilerden Gülsüm Kalem, deprem afetinin hayallerinin önüne geçemeyeceğini belirtti.

Bir diğer öğrenci Hacı Ahmet Us da çadır da olsa eğitime devam edebildiklerini için mutlu olduklarını belirtirken, deprem oldu diye üniversite hayalinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.