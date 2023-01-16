Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Ak Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı’nın ‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum Ak Parti’ye’ Sloganıyla Düzenlediği Programa Katılarak Gençlerle Bir Araya Geldi.

Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’ne Bağlı Kahramanmaraş Gençlik Merkezi’nde Düzenlenen Program, Ak Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı Ve Çok Sayıda Gencin Katılımıyla Gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Açıkladığı ‘Gençler İçin Türkiye Yüzyılı’ Vizyonu Çerçevesinde 2023 Yılında İlk Kez Y Kullanacak Gençlerin Katıldığı Programda Başkan Mahçiçek Ve Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Gençlerin Merak Ettikleri Soruları Yanıtladı.

Programda, Gençlik Merkezi’nin Tiyatro Grubu Da Sahne Alarak, Kadına Şiddet Ve Madde Bağımlılığına Dikkat Çeken Performanslarını Sergiledi.

‘İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum Ak Parti’ye’ Programlarıyla Onikişubat’ta İkamet Eden En Az 50 Bin Gence Ulaşılması Hedefleniyor.

Programda Gençlerin Sorularını Yanıtlayan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Hayatından Anlattığı Kesitlerle Öğütler Verdi.

Programda Konuşan Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara Da Gençlerin Türkiye’nin Geleceği Olduğunu Belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gençlere Verdiği Önemi Anlattı.

Program Soru-Cevap Şeklinde İlerlerken, Toplu Hatıra Fotoğrafı Çekilmesiyle Son Buldu.