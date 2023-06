Düzenlendiği şehri dünyada büyük bir marka haline getiren EXPO’yu, başarılı lobi faaliyetleri ve etkileyici projelerle Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve ekibi, büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor.

EXPO Projesi’ni kent kamuoyuna açıkladığı ilk günden bu yana bir taraftan proje alanındaki hummalı çalışmaları takip eden Başkan Mahçiçek, diğer taraftan da EXPO’yu 7’den 70’e kent halkına aşılamak için tanıtımlara devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın tüm kesimleriyle çeşitli programlar aracılığıyla bir araya gelen Başkan Mahçiçek, hayalin gerçeğe dönüştüğü dev projeyi anlatıyor. Başkan Mahçiçek, son olarak ise Memur-Sen Kahramanmaraş İl Başkanı Abdülaziz Aydın öncülüğündeki Memur-Sen’in yönetim kurulu ve sendika üyelerine EXPO 2023 sunumu yaptı.

Memur-Sen’e bağlı Diyanet-Sen’den Ekrem Arslan’ın duasıyla devam eden kahvaltı programında Kahramanmaraş İl Başkanı Abdülaziz Aydın da bir selamlama konuşması yaptı. Başkan Mahçiçek’e davetleri için teşekkür eden Aydın, EXPO 2023’ün Kahramanmaraş’ın önemli bir vizyon projesi olduğuna inandığını söyledi.

“Şehrimizi öne çıkartacak bir çalışma maalesef yoktu”

Kahramanmaraş’ın zenginliklerine dikkat çekerek, tanıtım sorununa değinen Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 ile en büyük hedeflerinin kentin tanıtım sorununu çözmek olduğunu söyledi. Başkan Mahçiçek, “Örneğin projemizin içinde bir Uğurböceği ve Kelebek Bahçesi var. Türkiye’de Kelebek Bahçesi bir tek Konya’da var, bir senede 400 bin kişi gelmiş. Hatay’da bir şehir müzesi var, bir senede 251 bin kişi gelmiş. Şanlıurfa’daki müzeye bir senede 260 bin kişi gelmiş, Gaziantep’te bir Zeugma Müzesi var oraya da 367 bin kişi gelmiş. Bizim müzemize ise bir yıl da 6 bin 200 kişi gelmiş. Nitelikli, şehrimizi öne çıkartacak, güzelliklerimizi anlatacak bir binamız yok maalesef, işin doğrusu bu. Bu projeye neden ihtiyaç duyduk? Bakın Kahramanmaraş’ın her şeyi var diyoruz, çok mükemmel bir tabiatı var, edebiyatın da başkenti. Ayrıca Kurtuluş Savaşı’nın da başladığı şehirdir, yani bir istiklal şehridir. Kahramanmaraş’ın sanayisi de var. 500’ün fabrika var şehrimizde. Türkiye’deki iplik üretiminin 3’te 1’ini, çelik eşyanın yüzde 64’ünü, dokumanın yüzde 17’sini, enerjinin yüzde 12’sini de Kahramanmaraş üretir. Türkiye ölçeğinde çok ciddi üretimleri var Kahramanmaraş’ın ama kim bilir Kahramanmaraş’ı, kimse bilmez. Akdeniz Bölgesinde olduğunu bile bu ülkenin yüzde 99’u bilmez. Öyleyse bütün bu zenginliklere sahibiz ama önemli bir eksiğimiz var. O da tanıtım eksikliği. Biliyor musunuz Onikişubat Belediyesi, Türkiye’de bu organizasyonu alan ikinci belediye oldu, hem bir ilçe belediyesi olarak aldık. Biz bir buçuk sene lobi faaliyetleri yaptık, böylesine uluslararası çalışmaları almak hiç de kolay değil. 2018 yılında müracaat ettik, biz bu EXPO’yu yaparız dedik. İtalya’da yapılan toplantıda 62 ülkenin oy birliğiyle şehrimize kazandırdık. Bir tane bile ülke karşı çıkmadı. Şuana kadar ise 30’dan fazla ülke katılacağını bize bildirdi” ifadelerini kullandı.

“Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak”

EXPO 2023’ün ardından Kahramanmaraş’ın dünyaca tanınan bir şehir olacağını dile getiren Başkan Mahçiçek, “İşte şehrimize dair insanlarımızın kafasındaki bu tür kötü algıları ortadan kaldıracak ve şehrimizi tanıtacak proje bu. Türkiye’yi ve uluslararası birçok katılımcıyı Kahramanmaraş’a taşıyacak proje bu. Kahramanmaraş’ın uluslararası ölçekteki marka değerini çok daha yukarılara taşıyacak proje bu. Bu projenin sonucunda Kahramanmaraş dünyaca ünlü bir kent olacak. Nereden baksanız 40-50 ülke gelecek Kahramanmaraş’a hem de 6 ay sürecek. Sonraki süreçte de bu alanı görmek için her sene en az 1 milyon insan gelecek. Bunu nasıl başaracağız? EXPO alanımızın içerisine eklediğimiz projelerle. EXPO’nun içerisinde insanları her zaman buraya getirecek projeler var. Uğur Böceği ve Kelebek Bahçesi başta olmak üzere, açık AVM var, Türkiye’deki konsept artık kapalı değil. Pandemiden sonra kapalı AVM’lerin eski itibarı kalmadı ama açık AVM’ler daha kıymetli. Devasa 70 bin metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var, yüzme havuzu değil ama. İçerisinde su bisikletleriyle eğlenilebilecek Avrupa’nın en büyüğü kristal lagün var projemizde. İçi de masmavi olacak, birinci sınıf. Arıtmasını da uluslararası bir firma ile anlaştık, bizim arıtma sistemlerinden de çok daha ucuz. Senin 365 günü masmavi kalacak. Her iki tarafında da MADO lokanta ve kafe yapıyor. Nikâh Sarayı’mız var, Kahramanmaraş’ın özel ürünlerinin tanıtılıp satılacağı Arasta Çarşısı var. Bunların tamamını 2023 Nisan ayına kadar tamamlayacağız” şeklinde konuştu.

“Bu memleketi geleceğe taşıyacağız, her şeyiyle örnek ve model bir kent yapacağız.”

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki tüm projelerin tamamen belediye bütçesinden yapıldığını ve merkezi hükümetten maddi destek alınmadığını sözlerinin devamında dile getiren Başkan Mahçiçek, “Devasa projelerimizde merkezi hükümetimizden bir lira para almadık. Başka bir devlet dairesinin de bir lirası yok. Bir kısmını yap işlet, bir kısmını da kendi imkanlarımızla yaptık. Bu belediyenin sigorta ve vergi borcu da yoktur. EXPO 2023’ün kuzeyinde bir de kentleşme modelimiz var. Her memleketin olmasa da çoğunun kenarından bir akarsu veya nehir geçer ama o nehri bir yerde toplayıp iki tarafına kentleşme modeli yapabilir miyiz diyen ilk belediye biziz. Ceyhan Nehri’nin en dar olduğu noktasına bir set yapacağız, o seddin kenarından da elektrik üreteceğiz. Sedde ile beraber suyu 434 kodunda biriktireceğiz. DSİ Genel Müdürlüğü’nden projemiz olumlu olarak çıkacak inşallah. Böylelikle 4 milyon metrekarelik devasa bir deniz oluşacak, içine marina yapacağız, teknelerle gezebileceksiniz. Çevresinde ise çok katlı olmayan yerleşim alanları olacak. Yani Kahramanmaraş’a denizi olan, muhteşem bir yaşam alanı kavuşturacağız. Türkiye’ye de model olacak. Bakın biz Bisiklet ve Yürüyüş Yolu yaptık, çok sayıda memleketten geldiler ve orayı örnek aldılar. İşin doğrusu artık kaldırım yapmayacağız. Bu memleketi değiştireceğiz, dönüştüreceğiz. Bu memleketi geleceğe taşıyacağız, tüm değerleriyle örnek ve model bir kent yapacağız. Bunun için gayret ediyoruz, Allah ömür verirse Nisan ayında açacağız. Cumhurbaşkanımıza da davet yazısını gönderdik, onun katılımıyla açacağız İnşallah” dedi.

Başkan Mahçiçek, sözlerinin devamında ise bir diğer projesi olan Baraj içi Su Tutucu Sedde Aksı hakkında bilgiler verdi.

Soruları yanıtlayan Başkan Mahçiçek, alan gezisiyle de misafirlerine yerinde bilgiler verdi.