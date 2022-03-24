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Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş’ı EXPO 2023 ile üst liglere taşıyacağız

KAHRAMANMARAŞ 24.03.2022, 15:07
Başkan Mahçiçek; Kahramanmaraş’ı EXPO 2023 ile üst liglere taşıyacağız