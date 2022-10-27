Bahçecilik alanında dünyanın geleceğine yönelik fikirlerin, kültürel zenginliklerin ve projelerin sergilenmesinin yanı sıra düzenlendiği kenti küresel bir marka haline getiren Uluslararası EXPO’yu 2023 yılı için etkileyici projelerle Kahramanmaraş’a kazandıran Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO ziyaretlerine devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki EXPO 2020 Dubai’yi resmi olarak ziyaret eden ve Hollanda’daki EXPO 2022 Floriade de ise Türkiye’yi temsil eden Başkan Mahçiçek, bu kez ise Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen EXPO 2023 Doha’yı ziyaret etti.

İlk ziyaret Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Göksu’ya

Başkan Mahçiçek, EXPO kapsamında resmî ziyaret için gittiği Katar’ın başkenti Doha’da ilk olarak Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu’yu ziyaret etti. Türkiye Doha Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen ziyarette Göksu’ya ev sahipliğini yapacakları EXPO 2023’ü ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş hakkında da bilgiler verdi. Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 anısına hazırlanan hediyeleri Göksu’ya takdim ederken, Göksu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Katar’ın EXPO 2023’de yer almasını istediklerini söyledi.

Mehmet Mustafa Göksu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilk fırsatta Kahramanmaraş’ı ziyaret etmek istediğini belirtti.

Başkan Mahçiçek, ziyaretlerine ilişkin sosyal medya hesabından, “EXPO kapsamında resmî ziyaret için geldiğimiz Katar’ın başkenti Doha’da, Türkiye’nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu'yu ziyaret ederek, EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş'a davet ettik. Nazik yaklaşımı ve misafirperverliği sebebiyle kıymetli Büyükelçimize teşekkür ediyorum” ifadelerini paylaştı.

EXPO 2023 Doha’nın Genel Sekreteri Mohammed Al Khoori ile bir araya gelindi

Katar ziyaretlerini yoğun bir şekilde sürdüren Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Doha’nın Genel Sekreteri Mohammed Al Khoori’yi de ziyaret ederek, EXPO 2023 Doha’ya ilişkin bilgi aldı. Onikişubat Belediyesi ev sahipliğinde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilecek olan EXPO 2023’ü ve hedeflerini anlatan Başkan Mahçiçek, Katarlı ekiple istişarelerde bulundu. Her türlü iş birliğine açık olduklarını vurgulayan Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’a davet etti. Başkan Mahçiçek, ziyarete ilişkin paylaşımında ise “Katar'da düzenlenen EXPO 2023 Doha'nın Genel Sekreteri Mohammed Al Khoori'yi ziyaret ederek, şehrimizde ev sahipliğini yapacağımız EXPO 2023'e ilişkin bilgi verip, davetlerimizi ilettik. Sayın Al Khoori'ye ev sahipliği için teşekkür ediyor, mutlaka şehrimizi görmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

EXPO 2023 Doha’nın Genel Sekreteri Mohammed Al Khoori’yi de Başkan Mahçiçek’e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Kahramanmaraş’taki EXPO 2023’e katılmak istediklerini dile getirdi.

Başkan Mahçiçek, ‘Kardeş Şehir’ Al-Wakrah’ı da ziyaret etti

Başkan Mahçiçek, EXPO 2023 Doha’nın Genel Sekreteri Mohammed Al Khoori’yi ziyaretinin ardından, ‘Kardeş Şehir’ olarak ilan edilen Katar’da Al-Wakrah şehrinin Belediye Başkanı Muhammed Hassan Al-Naimi’ye de bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Muhammed Hassan Al-Naimi’yi Al-Wakrah Belediye Binası’ndaki makamında ziyaret eden Başkan Mahçiçek, Al-Wakrah ve Onikişubat Belediyesi arasındaki işbirlikleri hakkında istişarelerde bulundu.

Muhammed Hassan Al-Naimi’ye EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş’ı anlatan Başkan Mahçiçek, Al-Naimi’yi Kahramanmaraş’a ve EXPO 2023’e davet etti.

Başkan Mahçiçek ayrıca 20 Kasım’da başlayacak olan Dünya Kupası’nın oynanacağı statlardan birinin de Al-Wakrah’daki Janaup Stadyumu olması nedeniyle Muhammed Hassan Al-Naimi’ye tebrik ve başarı dileklerini iletti.

Başkan Mahçiçek’e Katar ziyaretinde, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ile çalışma ekibinden oluşan heyet eşlik etti.