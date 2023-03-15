Depremin ilk anından itibaren yaraları sarmak adına çaba gösteren ve depremzede vatandaşların yanında olduğunu her fırsatta hissettiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor.

Başkan Mahçiçek son olarak, depremzedeler için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Sergi Alanı’na oluşturulan konteyner kentte incelemelerde bulundu.

EXPO 2023 Sergi Alanı’na 3 blok şeklinde kurulan konteynerlerin ilk bloğu olan 210 konteynerde çalışmaların tamamlanması üzerine depremzede aileler yerleştirilmeye başladı.

İnceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere konteyner kente giden Başkan Mahçiçek, konteynerlere yerleşen depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzedelerle sohbet edip, sıkıntılarını dinleyen Başkan Mahçiçek, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

“Hiçbir depremzede kardeşimizi açıkta bırakmayacağız”

Başkan Mahçiçek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı yetkililerinden çalışmalara ilişkin bilgi de aldı.

Onikişubat Belediyesi olarak tüm ekip ve ekipman gücüyle depremzede vatandaşlar için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Mahçiçek, “Birlik ve beraberlik içerisinde tek gündemimiz ve amacımız kısa sürede Kahramanmaraş’ımızı yeniden ayağa kaldırmak. Ekiplerimiz büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyor. Devlet ve millet dayanışması ile her türlü zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyoruz. EXPO 2023 Sergi Alanımızda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 210 konteynerimize ailelerimizi yerleştirmeye başladık. Buraya toplamda 600 adet konteyner kurulacak. Ben emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. Hiçbir depremzede kardeşimizi açıkta bırakmayacağız, tüm vatandaşlarımızdan bize inansın” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’e konteyner kenti ziyaretinde, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal ve Meclis Başkanvekili Eray Şenay da eşlik etti.