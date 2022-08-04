Onikişubat Belediye Başkanı olarak ilçeye kazandırdığı birbirinden önemli eğitim yatırımlarıyla öncü olan Hanefi Mahçiçek, her alanda öğrencileri destekleyerek yanında olmaya devam ediyor. Sık sık öğrencilerle bir arala gelen Başkan Mahçiçek, bu kez ise Haydar Bey Mahallesi’ne kazandırılan ve bu yaz tatili itibariyle ilk öğrencilerini alan Onikişubat İlçe Müftülüğüne bağlı Kur’an Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Mahçiçek, 100’den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Kur’an Eğitim Merkezi’nde minik öğrencilerle bir araya gelerek hem sohbet etti hem de dini eğitimin önemine dair uyarılarda bulundu.

“Çocuklarımızla beraber olmak bizler için de mutluluk”

Kur’an Eğitim Merkezi’nde dini eğitim gören öğrencilerle bir araya gelmenin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Başkan Mahçiçek, “Burayı bizim üzerimizde emeği olan rahmetle nenelerimizin adına yaptık. Nenelerimizin bir tanesinin ismi Leyli’ydi bir tanesinin ismi de Zeynep’ti. Onların bizim üzerimizde hakkı vardı çünkü. Onların bu haklarına izafeten çocuklarımız Kur’an-ı Kerim öğrensin diye buraya bir Kur’an Eğitim Merkezi yaptık. Bugün de Kur’an-ı Kerim okuyan çocuklarımızı ziyaret ettik. Onlarla mutlu olduk, onların mutluluğunu paylaştık. Gelecekte okuyacakları Kur’an-ı Kerim’lerle, hem kendilerini hem de ailelerini kurtaracakları, ailelerine karşı sorumluluklarını yerine getirecekleri, ayetler, hadisler ve bize lazım olan dini kuralları öğrenecekleri bir mekan oldu burası. Bu evlatlarımızla beraber olmak bizleri de doğrusu mutlu etti. Böyle güzel bir atmosferde çocuklarımızla beraber olmak bizler için de mutluluk. Cenab-ı Hakk, bu yavrularımızın hepsine sağlık ve afiyet ihsan eylesin, ailelerine, ülkelerine faydalı, güzel çocuklar olsun İnşallah. Cenab-ı Hakk tüm yavrularımıza zihin açıklığı versin, hep başarılı kılsın İnşallah. Zaman zaman buraya geleceğiz, öğrencilerimizle beraber olacağız” dedi.

“Millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeliyiz”

Sözlerinin devamında küçük yaştaki çocukların milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Mahçiçek, manevi değerlerin ihmal edilmemesi gerektiğine değinerek, “Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın çift kanatlı kuş misali bir taraftan pozitif ilimlerle mücehhez olurken diğer taraftan millî ve manevi değerlerine bağlı, vatan ve millet aşkıyla gönülleri coşan insana hizmeti kutsal sayabilecek bir nesil yetiştirmektir. Bu çocuklarımız ülkemizin geleceği. Bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olacak evlatlarımızın sadece maddi unsurlarla değil, manevi güzelliklerle donatılması çok önemli. İkisini bir araya getirdiğimiz zaman çok daha güzel şeyler olacak. Aile bağlarımız güçlü olacak İnşallah. İşin manevi tarafını ihmal etmemiz lazım. Gerçekten de öyle. Bazen maddi şeyle insanı mutlu eder gibi düşünebiliriz ama o maddi şeyler tek başına çok fazla mutluluk getirmez. Onun hazzını, onun güzelliğini tadacak, yaşayacak manevi unsurların da olması lazım. Burada öğrendiklerimiz, öğreneceklerimiz işin manevi unsurları. İnşallah bu yavrularımız bu unsurlarla çok daha güzel insanlar olacak. Çocuklarımızı güzel bir şekilde yetiştiren ve onlara güzel şeyler öğreten kuran kursu hocalarımıza, imamlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere dini sorular da soran Başkan Mahçiçek, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.