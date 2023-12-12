Türkiye’nin güçlü geleceğinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi hedefiyle sorumluluk üstlenerek eğitime desteğini her yıl arttırarak sürdüren Onikişubat Belediyesi, Başkan Hanefi Mahçiçek’in ‘eğitim’ vizyonu çerçevesinde ilçeye kazandırdığı tesisler ve projelerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Öğrencilere ve eğitime yönelik projeleriyle ‘öğrenci dostu başkan’ unvanını alan Başkan Mahçiçek, inşa ettiği okullar, kütüphaneler, Sosyal Etkinlik Merkezleri ile Bilgi ve Kültür Evleri’ni öğrencilere seferber etti.

Bu kapsamda maksimum seviyede faydalanılan tesislerde, ‘eğitimde fırsat eşitliği’ hedefiyle özellikle dezavantajlı öğrencilerin başarılı olması için hayata geçirilen Üniversite Hazırlık Kursları’nı yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürüyor.

Onikişubat Belediyesi, düzenlediği kurslarla öğrencileri üniversite sınavına hazırlarken, öğrencilere kaynak kitap desteği de veriyor.

İçerisinde deneme sınavlarının da olduğu setler halinde 500 adet kaynak kitabı kurslara katılan öğrencilerle buluşturan Onikişubat Belediyesi, bugüne kadar 8 bin 500 öğrencinin katıldığı kurslarda 55 bin adet kaynak kitap gençlere teslim etti.

“Üniversite Hazırlık Kursu ile fırsat eşitliğini sağlamaya çabaladık”

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen ve milli eğitim camiasından isimlerle Fatih Mahallesi’ndeki Şehit İlhan Güleç Bilgi ve Kültür Evi’nde düzenlenen Üniversite Hazırlık Kursu’nu ziyaret eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, öğrencilerle bir araya gelerek kaynak kitapları teslim etti.

Burada açıklamalarda bulunan Başkan Mahçiçek, hem öğrencilere hem de ailelerin bütçesine destek olmayı hedeflediklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, “Bugün bir belediyecilik hizmetinin çok daha ötesinde anlam taşıyan Üniversite Hazırlık Kurslarımıza katılan öğrencilerimizle bir araya geldik. Aslında bizim en önemli hedefimiz bu ülkenin çocuklarını okutmak. Aynı zamanda da fırsat eşitliği yaratmak. Parası olan dershaneye gidebiliyor ama olmayan gidemiyor. Öyleyse gidemeyenlere belediye olarak imkan sağlamamız lazımdı. Dolayısıyla imkanı olmayanın istifade edemediği bir sistemden yana değiliz. Onun için fırsat eşitliğini yaratma noktasında çok güzel bir çalışmamız var. Üniversite sınavına hazırlanan çocuklarımız için Bilgi ve Kültür Evlerimiz ile Sosyal Etkinlik Merkezlerimizde düzenlediğimiz Üniversite Hazırlık Kursları’nı durmaksızın devam ettiriyoruz. Tamamen ücretsiz şekilde yavrularımız üniversiteye hazırlanıyorlar. Emin olun ki bizim kurslarımız o para verilen kurslardan da eksik değil. Bu seneki başarı oranımız yüzde 83. Bugün Onikişubat Belediyesi olarak Bilgi ve Kültür Evleri'nde düzenlediğimiz kurslarla, öğrencilerimizi üniversite sınavına hazırlarken, deneme sınavlarının da olduğu setler halinde 500 adet kaynak kitap temin ederek desteğimizi artırıyoruz. 8 bin 500 öğrencimizin katıldığı kurslarımız kapsamında bugünle birlikte toplamda 55 bin adet kaynak kitabı öğrencilerimizle buluşturarak, fırsat eşitliğini sağlamayı çabaladık. Genç kardeşlerimizin üniversite hayalini gerçekleştirmeleri için onları her anlamda desteklemeye devam edeceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Enver Gökşen'e ve dostlarımıza teşekkür ediyorum. Kaynak kitaplarımız öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman da yaptığı konuşmada Başkan Mahçiçek’e eğitime verdiği destekten ötürü teşekkür ederek, öğrencilere başarılar diledi.