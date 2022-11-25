Eğitim-Öğretime Önem Verdiğini Her Fırsatta Gözler Önüne Seren Hanefi Mahçiçek Öncülüğündeki Gönül Belediyeciliğinin Öncüsü Onikişubat Belediyesi, Eğitim-Öğretimin Temelinde Yer Alan Öğretmenleri De Unutmuyor.

Başkan Mahçiçek, 24 Kasım Öğretmenler Günü Dolayısıyla Onikişubat’ın Merkez Ve Kırsal Mahallelerindeki Okullarda Görev Yapan Öğretmenler Ve Okul Müdürleriyle Kahvaltıda Bir Araya Geldi.

EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki Arasta Çarşısı’nda Düzenlenen Programa Eğitim Camiası Yoğun İlgi Gösterirken, Günün Anlam Ve Önemine Binaen Çeşitli Hediyeler Verildi.

Programa Başkan Mahçiçek’in Yanı Sıra İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen Ve Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal Da Katıldı.

Kahvaltının Ardından Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen Bir Selamlama Konuşması Yaparken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Da Yaptığı Konuşmada Başkan Mahçiçek’e Düşüncelerinden Dolayı Teşekkür Etti.

Kahraman’ın Ardından, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Öğretmen Ve Müdürlere Hitap Etti. Davetlilerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü Kutlayan Başkan Mahçiçek, Eğitim Yatırımları Hakkında Bilgiler Paylaştı.

Program, Hatıra Fotoğraflarının Çekilmesiyle Son Buldu.