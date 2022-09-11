EXPO 2023 rekreasyon alanı’nda bulunan arasta çarşısı’nda düzenlenen yemek programına Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, milli eğitim şube müdürleri ve öğretmenler katılım sağladı.

Öğretmenleri tek tek selamlayarak tebriklerini ileten Başkan Mahçiçek onlara vizyon proje EXPO 2023’ü tanıtım filmi eşliğinde anlattı.

Başkan Mahçiçek burada yaptığı konuşmada EXPO 2023 projesinin Kahramanmaraş’a her anlamda katkı sağlayacağını ifade ederek gelecek nesiller olan öğrencilerin de bu projeden faydalanacağını dile getirdi.