Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Türk tarihinde ayrı bir yeri olan Sakarya Zaferi’nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Müşir ve Gazi” unvanının verildiğini anımsatan Başkan Mahçiçek, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve vatanını canından aziz bilen bir milletin evladı olarak Gaziler Günü’nde gazilerin ve şehit ailelerinin gururlarına ortak olduğunu, kederlerini yürekten paylaştığını ifade etti.

“Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz düsturuyla gaza ettik”

Gaziliğin, Türk milleti için şehitlikten sonraki en önemli makam olduğunu kaydeden Mahçiçek, mukaddes vatan toprağı için şehadete koşan, bu uğurda bedenini siper ederek gazi olan kahramanları minnetle andıklarını belirterek şu ifadelere yer verdi; “Dünyanın 34 farklı ülkesinde 78 şehitliği bulunan bir millet olarak, şanlı zaferlerle tarihin akışını değiştirirken, “ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz” düsturuyla büyük mücadeleler veren gazilerimiz, bayrağını, vatanını ve istikbalini canı pahasına korumuş; bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir. Balkan Savaşı’ndan Çanakkale’ye, Mısır ve Suriye’den Galiçya’ya, Kafkas Cephesi’nden İstiklal Harbi’ne kadar coğrafyamızın dört bir köşesinde mücadele eden kahramanlarımızın aziz hatıralarıyla büyümüş bir nesle sahibiz. Vatan savunmasında verdiği mücadeleyle neredeyse tüm insanları gazi sayılan Kahramanmaraşlı ecdadın torunları olmamız hasebiyle de bu anlamlı gün bizler açısından büyük önem taşımaktadır. Şerefli tarihimizden, şehit ve gazilerinin aziz hatırasından aldığımız güçle istikbale yürüyen asil milletimizi hiçbir güç durduramayacaktır. Karşımıza çıkan her türlü tehdidi, terörü ve belayı, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, güvenlik güçlerimizin güçlü duruşuyla bertaraf edeceğimizden eminim.

“Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır”

Şehitlik ve gazilik unvanları, hiçbir maddi değerle, hiçbir dünyevi payeyle ölçülemeyecek derecede büyük bir şereftir. Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır. Bugün bize düşen, aynı inanç ve kararlılıkla vatanımıza sahip çıkarken, şehit ve gazilerimizin emanetini muhafaza etmek, ay yıldızlı bayrağımızı bu topraklar üzerinde ilelebet özgürce dalgalandırmak ve aziz milletimizle dayanışma içinde, bu emaneti çok daha yükseklere taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’e İstiklal Mücadelesindeki önderliğinden dolayı ‘Müşir ve Gazi’ unvanı verilişinin yıl dönümünü ve Gaziler Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.”