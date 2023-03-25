Ramazan-ı Şerif'in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarması ve kardeşliğin pekişmesi amacıyla daha bir anlam kazanan iftar sofralarının ilki, belediye personelleri ve aileleri için kuruldu.

aksu TV ekranlarından da canlı yayınlanan iftar programında Ezanın okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Başkan Mahçiçek yaptığı konuşmada belediye personellerine çalışmalarında kolaylık diledi

İftar programında Türkiye’de alanının önde gelen isimlerinden biri olan Şair-Yazar Senai Demirci, personeller ve aileleriyle bir araya geldi.

Demirci, depremzede personel ve ailelerine, deprem psikolojisini daha kolay atlatmaları amacıyla söyleşiler gerçekleştirdi.