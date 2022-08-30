Bu kapsamda Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 rekreasyon alanı içerisinde bulunan Arasta çarşısına toplantı için gelen Onikişubat İlçe Kaymakamı Serkan Keçeli ve beraberindeki heyete alanı gezdirdi.

Başkan Mahçiçek’ten çalışmalarla ilgili bilgiler alan ve alanı gezen Kaymakam Serkan Keçeli yaptığı açıklama da “EXPO alanını belki Kahramanmaraş’ın farkında olmadığı ama en büyük güzelliklerinden biri olarak gelecekte tüm insanlarımızın hissedeceği bir güzellik olarak burada ayağa kalkıyor ve yürümeye devam ediyor” diye konuştu.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise yaptığı açıklama da “biz burayı sadece 6 aylık EXPO 2023 dönemi için yapmadık, sürekliliği sağlamak için yaptık” sözlerine yer verdi.