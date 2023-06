İlk yardımda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl Eylül ayının ikinci Cumartesi günü kutlanan Dünya İlk Yardım Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında ilk yardımda farkındalığın önemine vurgu yapan Başkan Mahçiçek, “Dünyada her 5 saniyede 1 kişi yaralanma sonucu hayatını kaybetmektedir. Herkes her an, herhangi bir yerde, bir kaza veya yaralanma sonucu ilk yardıma ihtiyaç duyabilir. Özellikle toplumdaki yaşlanan kişiler düşmelere bağlı olarak meydana gelen yaralanma sonucu yaşamlarını kaybetmedirler. Yaralanmaya bağlı ölümlerin %40’ını düşmeler oluşturmaktadır. Toplumlardaki yaşlı nüfus düşmelere bağlı ortaya çıkan sağlık sorunlarının yanı sıra bulaşıcı olmayan hastalıklara (Felç, kalp krizi, şeker vb.) karşı ve hava durumuyla ilgili meydana gelen hastalıklara karşı savunmasız kesimi oluşturmaktadır. Böyle durumlarda erken uyarı belirtileri ve önleyici bakım, yaşam ile ölüm arasındaki çizgide yaşlıların hayatını sürdürebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Böylesi acil durumlarda ne yapabileceğimizi ne kadar bildiğimizi değerlendirmek gerekmektedir. Yaşam ile ölüm arasındaki süreçte ancak ilk yardım bilgisi bizlere hayati derecede yardımcı olabilir. Toplumdaki yaşlı nüfus ve bakıcılar ilk yardım konusunda eğitimli olurlar ise yaralanmaları azaltabilirler ve acil durum sonrası doğru müdahale ile hayat kurtarabilirler. Ayrıca, ülkemizde afet ve acil durumlar karşısında meydana gelen can ve mal kaybının azaltılması, ulusal mevzuatların iyileştirilmesi, tüm kurum ve kuruluşların bu konuda çalışma yapması, her aileden en az bir kişinin ilk yardım eğitimi alması ve belki de en önemlisi ilk yardım bilinçlendirme kültürünün toplumda oluşturulması ile mümkün olabilecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Dünya İlk Yardım Günü’nü kutluyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum.”