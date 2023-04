Eğitim yatırımlarında Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi, öğrencilere yönelik gönül ısıtan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerinin faydalanacağı çorba, simit ve çay ikramı yapılan noktanın açılışını gerçekleştiren Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, final sınavlarında da öğrencileri unutmadı.

Gece geç saatlere kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kütüphanesi’nde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere anlamlı bir jest yapan Başkan Mahçiçek, kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilere çay, kahve ve tatlı ikramında bulundu.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti Onikişubat İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Ünaldı ve Ak Parti Onikiişubat Gençlik Kolları Üniversite Birimi üyeleri katıldı.

“Üniversite gençliği bizim için çok önemli”

Final sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak adına böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Başkan Mahçiçek, kendi öğrencilik döneminde bu tür uygulamaların olmadığını belirterek, “Onikişubat Belediyesi olarak üniversite gençliğine her zaman destek veriyor, her fırsatta onların yanında olmaya devam ediyoruz. Üniversitemizin sınav dönemleri için de özel bir etkinlik düzenleyelim istedik. Gördük ki yaptığımız etkinlikle üniversiteli kardeşlerimizin gönüllerinde taht kurduk. Onikişubat’ta üniversiteli öğrencilerimizle güçlü bir bağımız var. Onlarla Onikişubat’ın güzelliklerini paylaşıyor, her ortamda destek olarak aile sıcaklığını hissettirmek için çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da öğrencilere kendi elleriyle çay, kahve ve tatlı dağıtarak başarılar diledi.