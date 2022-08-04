Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in yoğun çabalarıyla kente kazandırılan Uluslararası EXPO 2023 Onikişubat-Kahramanmaraş için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, ulusal ve uluslararası katılımı artırmak amacıyla resmi davetler gerçekleştiriliyor. Küresel bir organizasyon olması sebebiyle Türkiye’nin de temsil edileceği EXPO 2023 için bir taraftan uluslararası davetleri gerçekleştirmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle EXPO 2023 Özel Danışmanı olarak atanan Büyükelçi Erdoğan Kök, diğer taraftan da ulusal davetler adına ev sahibi Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ziyaretlerde bulunuyor.

Başkan Mahçiçek resmi davet mektubunu bizzat teslim etti

Bu kapsamda, ulusal katılımı artırmak amacıyla il ve ilçe ziyaretlerini sürdüren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçi Erdoğan Kök ve beraberindeki heyetle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’a gitti. Gaziantep’te, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’nu, Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ü, Adıyaman’da Belediye Başkanı Süleyman Kılıç’ı, Elazığ’da Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu’nu, Malatya’da ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanvekili Adil Demirer’i makamında ziyaret eden Başkan Mahçiçek ve beraberindeki heyet, bütün detaylarıyla EXPO 2023 projesini, hedeflerini, Kahramanmaraş ve Onikişubat ile katılımcı şehirlere sağlayacağı faydaları anlattı. Tanıtım filmi eşliğinde EXPO 2023 hakkında bilgiler veren Başkan Mahçiçek, resmi EXPO 2023 davet mektubu ile EXPO 2023 özelinde hazırlanan ve Kahramanmaraş’ın değerlerini yansıtan hediyeleri takdim etti.

“Katılımcı şehirler için EXPO 2023 büyük bir fırsat”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanvekili Adil Demirer’e, EXPO 2023 Projesini anlatan Başkan Mahçiçek, “Bizim gibi gelişme aşamasındaki şehirler, EXPO kabilindeki yüksek profilli etkinlikleri kalkınma hedeflerinde önemli bir strateji olarak görmekte ve bunun için birbirleri ile rekabet etmektedir. Dünya Fuarları veya diğer bilinen adıyla EXPO, ev sahibi ülke ve şehirlere bıraktıkları kalıcı eserlerin yanı sıra ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda da yüksek prestijli etkinlikler arasında yer almaktadır. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar ve lobi faaliyetleri sonucunda EXPO’yu Onikişubat’ımıza taşımak için 2018 yılında Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH)’ne başvuru yapmıştık. Yapılan genel kurul toplantısında ise karşı oy olmaksızın bütün

üye ülkelerin oyunu alarak Uluslararası Bahçecilik (Botanik) EXPO’sunu 2023 yılı için şehrimize taşıdık. Kahramanmaraş için rüya gibi bir proje olan EXPO’yu, 789 bin metrekarelik devasa rekreasyon alanımızda Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 23 Nisan’da ulusal ve uluslararası temsilcilerimizin hizmetine açacağız” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’ı bütün değerleriyle EXPO 2023’de görmek istiyoruz”

Katılım sayısını artırmak adına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Mahçiçek, “EXPO 2023’ün ulusal ve uluslararası katılımını artırmaya yönelik EXPO 2023 Özel Danışmanı Büyükelçimiz Erdoğan Kök ile birlikte ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Elazığ’a geldik. Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman ve Elazığ, doğa temelli projemizde bilgisiyle bizim EXPO’da görmek istediğimiz kadim şehirlerimizden. Her bir şehrimizin farklı alanlarda çok önemli misyonu var. Dolayısıyla bu değerli şehirlerimizin EXPO 2023’de yer alması bizleri onurlandıracaktır. Bu kapsamda ziyaret ettiğimiz Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanvekili Adil Demirer’e EXPO 2023 alanımızda yer ayırdığımızı ifade ettik. Alanımızda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman Belediyesi, Elazığ Belediyesi, Şehitkamil Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi’ne ortalama 714 bin 550 metrekarelik yer ayırdık. Nazik ev sahiplikleri için ziyaret ettiğimiz herkese teşekkür ediyorum. Biz İnşallah kadim şehirlerimizi bütün değerleriyle EXPO 2023’te görmek istiyoruz” dedi.

“Fuar bitiminde bahçemizi Onikişubat Belediyesi’ne devredeceğiz”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Noğay ise Malatya’nın önemli tarım ürünlerini sergileyeceklerini, 6,5 aylık fuar süresinin bitiminde ise bahçeyi Onikişubat Belediyesi’ne devredeceklerini belirterek, “Malatya’nın örneğin kayısı, kiraz, vişne, elma ve alıç gibi tarım ürünleri var. İnşallah EXPO 2023’de kuracağımızda bahçede bu ürünlerimizi ziyaretçilerimize sergileyeceğiz. Güzel bir bahçe yapacağız ve 6,5 ay sonra da bu bahçenin devamlılığının sürdürülmesi için Onikişubat Belediyemize devredeceğiz. Başkanımızı ve ekibini emeklerinden dolayı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

EXPO 2023 Projesi’nden etkilendiklerini belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanvekili Adil Demirer de şehirlerin hem tanıtımı hem de arasındaki bağların güçlenmesi adına EXPO 2023’ün önemli bir fırsat olduğunu kaydetti.