Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Malazgirt Zaferi’nin 951’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Mahçiçek, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan, siyasi ve askeri sonuçlarıyla Türk ve dünya tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi’nin, kadim tarihimizin en önemli zaferlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü kutlayan Başkan Mahçiçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Malazgirt ruhuyla geleceğe daha güvenli bakıyoruz”

“Bugün, Sultan Alparslan’ın liderliğindeki Türk ordusunun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi’nin 951. sene-i devriyesini kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Sonuçları itibariyle Türk milletinin ve dünyanın kaderini değiştiren, Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi ile üzerinde yaşadığımız cennet topraklar bizlere ebedi vatan kılındı. Kutlu zaferin ardından söylediği, ‘Size öyle bir vatan aldım ki, ebediyen sizin olacaktır’ sözü ile bu cennet vatanı bizlere emanet eden Sultan Alparslan, aynı zamanda gurur duyduğumuz kadim bir tarih ve her dönem önemli kılan coğrafya bırakmıştır. Ecdadımız tarafından bizlere emanet edilen bu cennet vatanı korumak ve bizden sonraki nesillere hür, bağımsız ve müreffeh bir şekilde bırakmak şanlı tarihimizin boynumuza yüklediği ağır ve kaçınılmaz bir sorumluluktur. Türk milleti, bu tarihi sorumluluklarına sahip çıkarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde ve Malazgirt ruhuyla geleceğe daha güvenli bakmakta olup Cumhuriyetimizin yüzüncü yıl dönümünde yıldızını daha da parlatacaktır. Bu anlamda Malazgirt Zaferi’nin 951. yıldönümünde Anadolu’yu bizlere vatan kılan büyük komutan Sultan Alparslan ile ordusunu rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”