Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Hazreti Hüseyin (ra) ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 kişinin Kerbela çölünde şehit edildiği Muharrem ayının 10’uncu gününün, Müslümanların ortak hafızasında yer eden büyük bir acının yaşandığı önemli bir gün olduğunu vurgulayan Başkan Mahçiçek, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı, “Yürekleri dağlayan eden bu acı, dünyanın neresinde olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kültürü, coğrafyası ne olursa olsun, Peygamber Efendimize, ashabına ve ehl-i beyt-e muhabbet besleyen her müminin ortak acısıdır. Kerbela hadisesinde Hz. Hüseyin (ra) ve arkadaşlarının uğruna can verdikleri yol, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) yoludur. Kerbela’yı doğru anlamak için bize düşen vazifelerden biri de Kerbela’dan bir ayrılık-gayrılık değil bir birlik-beraberlik çıkarmaktır. Bir sevgi, bir muhabbet devşirmektir. Kerbela’yı anlamak, zulme, zalime, haksızlığa ve adaletsizliğe karşı Hüseyince yaşamaktır.

“Aşure, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir”

Müslümanlar olarak her birimize düşen önemli görevlerden biri, bu tür müessif olaylardan ibret almak, dersler çıkarmak ve birlik ve beraberliğimizi zedeleyecek her türlü olumsuz tutum ve davranışlardan kaçınmaktır. Diğer taraftan Muharrem ayı ile bağlantılı olarak uzun yıllardır yaşatılan uygulamalardan birisi de aşure geleneğidir. Milletimizin komşularına, dost ve akrabalarına yılda iki defa dağıttığı güzelliklerden biri kurban, diğeri ise aşuredir. Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazî anlamı toplumumuz için bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, şehitlerin efendisi İmam Hz. Hüseyin ve Kerbelâ şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, onların aziz hatırasını yâd ediyor; asırlardan beri Peygamber Efendimiz (SAV)’in sevgisi etrafında kenetlenen İslam aleminin ve milletimizin barış, huzur, güven, karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini Cenab-ı Hakk’dan niyaz ediyorum.”