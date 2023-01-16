Eğitim yatırımlarında Türkiye’ye model olan Onikişubat Belediyesi, öğrencilere yönelik gönül ısıtan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencilerinin faydalanacağı çorba, simit ve çay ikramı yapılan noktanın açılışını gerçekleştiren Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, final sınavlarında da öğrencileri unutmadı.

Gece geç saatlere kadar Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Kütüphanesi’nde final sınavlarına hazırlanan öğrencilere anlamlı bir jest yapan Başkan Mahçiçek, kütüphaneyi ziyaret ederek öğrencilere çay, kahve ve tatlı ikramında bulundu.

Final sınavları öncesinde öğrencilerin moral ve motivasyonuna katkı sunmak adına böyle bir uygulama başlattıklarını söyleyen Başkan Mahçiçek, kendi öğrencilik döneminde bu tür uygulamaların olmadığını belirtti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara da öğrencilere kendi elleriyle çay, kahve ve tatlı dağıtarak başarılar diledi.