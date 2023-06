Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, hafta sonu ziyaretleri kapsamında Doğukent semt pazarını ziyaret ederek vatandaşlarla ve esnafla sohbet etti. Pandemi sonrasında oluşan ekonomik sorunların çözülmesiyle esnafın ve vatandaşların mutlu olduğunu ifade eden Başkan Okay, 2023 vizyonu kapsamında ekonomik tablonun daha da iyi olacağını söyledi. Başkan Okay, ziyaretinde yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Her fırsatta esnafımızla ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Pazar esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet etmek amacıyla Doğukent pazarımızı ziyaret ettik. Tabi pandemi sonrasında çok ciddi ekonomik sorunlar yaşadık. Ancak burada sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gayreti, devletimizin güçlü duruşuyla bu sorunlar yavaş yavaş çözüme kavuşuyor. Vatandaşlarımız da bu durumu çarşı pazarda net olarak görüyor. Vatandaşlarımızın refahı bizim için çok önemlidir. Devletimizin politikaları her zaman bu yöndedir. Bizler de her zaman vatandaşımızın ve esnafımızın yanındayız. Semt pazarımızda ticaretin istenilen düzeyde olması esnafımızın yüzünü güldürüyor. Alışveriş yapan vatandaşlarımızın memnuniyeti de önemlidir. İnşallah bu tablo daha da iyi olacaktır.”