TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’inde katıldığı istişare toplantısı Heyecan Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne bağlı meslek odaları başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, ortaya koydukları projeleri dile getirdi. Dulkadiroğlu İlçesinin kalkınması, gelişmesi ve daha iyi bir konuma gelmesi adına yoğun bir çaba harcadıklarının altını çizen Başkan Okay, şunları söyledi: “İlçemizin her anlamda gelişmesi adına yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu gelişimde esnafımızın da önemi çok büyüktür. Onların daha iyi şartlarda hizmet verebilmesi adına bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Kahramanmaraş’ın turizmde daha iyi bir noktaya gelmesi esnafımızın yararına olacaktır. Bu bilinçle tarihi ve kültürel değerlerimizi ön plana çıkararak turizmden hak ettiğimiz payı alma gayretindeyiz. Bu gibi istişare toplantılarını önemsediğimizin altını çizmek istiyorum. Davetimizi geri çevirmeyip teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Şehrimizin daha iyi bir konuma gelmesi adına hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.” Toplantıya katılan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’te hükümet olarak ortaya koydukları çalışmaları anlattı. Esnafa olan desteklerinden bahseden Güvenç, güçlü bir ekonomi için esnafın olmazsa olmaz olduğunun altını çizdi. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu da Başkan Okay’a davetinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve teşkilat üyeleri de katıldı.