Dulkadiroğlu Belediyesi Ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Tarafından Bu Yıl 21.’İncisi Düzenlenen Geleneksel Bertiz Boyalı Kısa Şalvar Güreş Festivali Dulkadiroğlu Belediyesi’nin Bölgeye Kazandırdığı Güreş Tesisinde Gerçekleştirildi.

Sosyal Ve Kültürel Belediyecilikte Fark Yaratan Dulkadiroğlu Belediyesi, Bertiz Boyalı Güreş Festivali’ni De Yoğun Bir Katılımla Gerçekleştirdi. Bölge Halkının İlgisinin Yoğun Olduğu Güreşlere Toplamda 700 Sporcu Katıldı.

Güreş Festivalde Bir Konuşma Yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Bertiz Güreşlerinin Önemine Değindi.

Bölgenin Ata Sporu Güreşi Çok Sevdiğini Hatırlatan Başkan Okay, Bu Nedenle Bu Alanda Bölgeye Önemli Yatırımlar Yaptıklarını Hatırlattı.

Ayrıca Bölgeye Bir De Müjde Veren Başkan Okay, Yöresel Ürünlerin Bu Tarz Festivallerle Tanıtılacağını İfade Etti.