Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Kahramanmaraş Madde Bağımlılığı Mücadele Derneği’ni ziyaret ederek Dernek Başkanı Mehmet Hacıbebekoğlu ve yönetimiyle hasbihal etti. Madde bağımlılığı ile mücadelenin önemine değinen Başkan Okay, gençlerin her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması gerektiğini ifade etti. Başkan Okay, ziyaretinde yaptığı değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutarak geleceğimizi korumuş oluruz. Gençlerimizin geleceğe en iyi şekilde hazırlanmaları adına bizler üzerimize düşeni yapıyoruz. Onlar için spor tesisleri, gençlik merkezleri, derslikler, sosyal aktivite alanları ve daha birçok eser inşa ediyoruz. Tüm bunları yaparken onların kötü alışkanlıklardan uzak durması adına da gerekli çalışmaları yapmalıyız. Bu hususu kendine görev bilen bu derneğimizi ziyaret ederek bu gibi çalışmalarla ilgili bilgiler aldık. Onları özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her zaman onların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”