Başkan Okay: ''İlçemizin her tarafında ve her vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz''

KAHRAMANMARAŞ 09.10.2020, 17:35
Başkan Okay: ''İlçemizin her tarafında ve her vatandaşımıza hizmet etmeye devam edeceğiz''