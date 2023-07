Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşları ziyaret eden Başkan Okay, Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi. Ramazan ayının huzurlu ve güzel geçmesi adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Okay, bölgesinde oluşturulan iftar çadırlarını hatırlattı. Bunun dışında karekod uygulamasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşıldığını belirten Başkan Okay, ziyareti sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Ramazan ayının ilk gününde kıymetli vatandaşlarımızla bir araya geldik. Çadır alanlarında onların taleplerini dinledik. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile ilgili bilgiler aktardık. Her konuda vatandaşlarımızın yanındayız. Onların mağduriyet yaşamaması adına elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. Büyük bir felaket yaşadık. Ancak milletimizin birliği ve sabrı daha büyüktür. İnşallah bu günleri geride bırakacağız. Yeniden güzel günlerde bir araya geleceğiz.”