Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Sarıkamış Şehitleri Anma günü dolayısıyla yayınladığı mesajında vatanın bölünmez bütünlüğüne dikkat çekti. Sarıkamış şehitlerinin vatan uğruna şehadete yürüdüğünü ifade eden Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Sarıkamış harekâtında, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna düşmanın yanı sıra zorlu iklim ve arazi koşullarıyla da mücadele eden Mehmetçik, bu amansız mücadelenin sonunda çok büyük kayıplar verdi. Her türlü şartta ve koşulda, hiçbir mazeretin ardına sığınmayan Mehmetçik, vatanına ve istiklaline kastedenlere karşı çelikten sinesini siper etmişti. Allahuekber dağlarında soğukta, zor şartlarda bu vatan için canlarını seve seve feda eden Mehmetçiklerimizin, Sarıkamış harekâtı bir fedakârlık ve kahramanlık örneğidir. Bu yıl 108’incisi düzenlenen anma etkinlikleri vesilesiyle, Sarıkamış Şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”