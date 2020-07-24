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Başkan Okay: Vatandaşımız, işini daha kolay ve hızlı bir şekilde yapacak
KAHRAMANMARAŞ
24.07.2020, 17:55
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