Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek istişarelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Yahya Kemal mahallesinde ziyaretlerde bulundu. Mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Okay, ev hanımlarının taleplerini de dinledi. Ev hanımlarının taleplerini tek tek dinleyen Başkan Okay, burada yaptığı konuşmasında şunları söyledi: “Mahalle ziyaretlerimize yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Yahya Kemal mahallemizde bulunan ev hanımlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledik. Projelerimizi anlatarak onların taleplerini dinledik. Tabi ev hanımlarının objektif değerlendirmeleri, samimi görüşleri bizleri çok memnun etti. Bizler de onlara yönelik yaptığımız çalışmaları anlattık. Örneğin halı dokuma kursları, tekstil kursu, dikiş nakış kursu ve daha birçok faaliyette bulunduğumuzu anlattık. Onların da bu imkanlardan faydalanabilmeleri adına rehberlik yaptık. Ben hepsine bizlere göstermiş oldukları ilgiden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum.”