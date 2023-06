Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların yaralarını sarma adına yoğun bir çalışma yaptıklarının altını çizdi. Bu çalışmalar neticesinde vatandaşların büyük memnuniyet yaşadığını ifade eden Başkan Okay, daha fazlasını yapma adına da büyük çaba harcadıklarını söyledi.

Deprem felaketinin en çok vurduğu ilçeler arasında yer aldıklarını hatırlatan Başkan Okay, devletin gücü, milletin sabrı ve inancıyla tüm sorunların üstesinden geleceklerini belirtti. Depremzedelerin her an yanında olan Başkan Okay, çadır kent ziyaretleri sonrasında şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu büyük felaketin ardından yaraları sarma adına ilk günden bu yana yoğun bir çaba harcıyoruz. Vatandaşlarımızla her an beraberiz. Onların ihtiyaçlarını, taleplerini dinliyor ve yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına hem devletimiz, hem de milletimiz üstün bir çaba ortaya koymaktadır. Bizlere düşende her zaman vatandaşlarımızla bir arada olmaktır. Onların yaralarını bir bir sarıyoruz. Bu büyük felaketin izlerini silme adına var gücümüzle çalışacağız.”