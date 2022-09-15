Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’ni inşa ederek gençlerin gönlünü fetheden Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, yeni gençlik merkezinin açılışını gençlere müjde olarak duyurdu.

Birçok bakımdan gençlere geniş eğitim imkanı ve aktivite alanı sunan Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, bulunduğu konum itibariyle de büyük önem arz ediyor.

Yapımı tamamlanan ve tüm donatılarıyla açılışa hazır hale getirilen Gazipaşa Dr. Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezi, 16 Eylül Cuma günü saat 15:00’da hizmete açılıyor.

Gençlik merkezinin eğitim alanlarına olan yakınlığına dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, açılış ile ilgili kısa bir değerlendirme yaparak şunları söyledi: “İlçemizin dört bir yanında; gençlerimizin kültürel ve sportif faaliyetlerle sosyalleşmeleri için, ‘Gençlik Merkezleri’, parklar ve spor tesisleri yaparak, gençlerimizin ve halkımızın kullanımına açıyoruz. Bölgemizin en büyük gençlik merkezi olan Dulkadiroğlu Gençlik Merkezi’nden sonra, 4 katlı, 2 bin 100 metrekare kapalı alana sahip, çok amaçlı salonlar ve etkinlik alanlarının bulunduğu ‘Cafer Tatlıbal Gençlik Merkezini’ gençlerimizin hizmetine sunuyoruz. Gençlik merkezimizin ilçemiz ve şehrimiz gençlerine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”