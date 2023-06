Başkan Okay, “Kardeş ülke Pakistan’ın her zaman yanındayız. Yaşanan sel felaketi ile ilgili başlatılan kampanyalara destek oluyoruz, vatandaşlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Pakistan’da yaşanan sel felaketi ile ilgili düzenlenen yardım kampanyalarına destek çağrısında bulundu. Başkan Okay, kardeş ülke Pakistan’ın içerisinde bulunduğu zor durumu kalpten hissettiklerini ifade ederek, vatandaşlarında bu desteklere katkıda bulunmalarını istedi. Türkiye’nin yaşanan sel felaketinin hemen ardından bölgeye yardım elini uzattığını aktaran Başkan Okay, on milyonlarca insana havadan ve karadan yardımların ulaştırıldığının altını çizdi. Başkan Okay, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında şunları söyledi: “Dost ve kardeş ülke Pakistan, tarihinin en büyük doğal felaketini yaşıyor. Ülkenin yaklaşık üçte birinin sularla kaplandığı felakette binin üzerinde insan hayatını kaybetti. On milyonlarca insan sel ve taşkınlardan etkilendi, 1,1 milyon ev de hasar gördü. Bu zor günlerde Pakistan’a destek olabilmek için AFAD Başkanlığımızca yardım kampanyası başlatıldı. Yapılan yardımlara nakdi olarak katkıda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, “PAKİSTAN” yazıp 1866’ya SMS göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabileceği gibi, kampanya için açılmış olan banka hesapları üzerinden istediği miktarda bağış da yapabilir. PAKİSTAN yaz 1866 ‘ya gönder. (SMS bedeli: 10 TL)” PAKİSTAN YARDIM KAMPANYASI BANKA HESAP BİLGİLERİ Not :"EFT ile yardım yapılırken “Alıcı Adı” kısmına “T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı” yazılması

gerekmektedir." TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş BAKANLIKLAR ŞUBESİ TL : TR95 0001 2009 4080 0005 0000 05 Banka Swift Kod No : TRHBTR2A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ TL : TR92 0001 0017 4555 5555 5553 47 Banka Swift Kod No : TCZBTR2A TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O KIZILAY TİCARİ ŞUBE TL : TR98 0001 5001 5800 7317 5692 47 Banka Swift Kod No : TVBATR2A VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ TL : TR41 0021 0000 0001 6349 0000 09 Banka Swift Kod No : VAKFTRIS ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ TL : TR31 0020 9000 0041 2303 0000 33 Banka Swift Kod No : ZKBATRIS EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. ANKARA ŞUBESİ TL : TR96 0021 1000 0005 1027 4000 14 Banka Swift Kod No : EMLATRIS