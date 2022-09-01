Başkan Okay, Zabıta Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları söyledi: “İlçemizin gelişmesi, kalkınması, huzuru ve güveni için emek harcayan Zabıta Teşkilatlarımız, kendilerine verilen görevi büyük bir özveriyle yerine getirmektedir. Yaptığı uygulama ve denetimlerle vatandaşlarımızın huzur ve esenliği için, güvenli, sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanı hazırlayan Zabıtamız, kentsel gelişimimize de katkı sağlayan önemli bir birimimizdir. Bugüne kadar yaptıkları fedakârca çalışmalardan dolayı başta Dulkadiroğlu Belediye Zabıta Teşkilatımızı ve ülkemizin dört bir yanında vatandaşların huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm Zabıta Teşkilatımızın Zabıta Haftasını kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.