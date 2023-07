Başkan Okay, ahilik geleneğinin önemine değinerek, “Ahilik geleneği, kültürel mirasımızı koruyan kıymetli bir değerdir” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ahilik haftası münasebetiyle yayınladığı yazılı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ahilik geleneğinin temelinin birlik ve beraberlik olduğuna dikkat çeken Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisi de Ahilik Teşkilatı’dır. Ahilik, ticaret ve ekonomi alanında esnaf ve sanatkarımıza olduğu kadar sosyal ve kültürel alanda da tüm halkımıza yol göstermektedir. Ahilik, geçmişten günümüze kadar uzanan en doğru yol haritası ve kültürel kodlarımızı taşıyan kıymetli bir mirastır. Bizim için önemli olan bu mirasa sahip çıkmak, ondan istifade etmek, gereklerini yerine getirmektir. Bu toprakların ortaya çıkardığı en büyük değerlerden biri olan Ahilik, hala esnafımızın ve milletimizin yolunu aydınlatmakta, geleceğimize ışık tutmaktadır. Ahilik Haftası münasebetiyle Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle yâd ederken, esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın Ahilik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum.”