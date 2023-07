Başkan Okay, “Vatanı ve milleti uğruna canını ortaya koyan gazileri saygı ve minnetle anıyorum” dedi. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, gözünü kırpmadan canını ortaya koyan Gazilere sonsuz bir minnet duyduklarını hatırlattı. Başkan Okay, Gaziler Günü mesajını şu şekilde sürdürdü: “Tarih boyunca milletimiz, vatanı, milleti ve devleti için çok büyük mücadeleler ortaya koymuş, sayısız fetihler ve başarılar elde etmiştir. Elde edilen bu fetih ve başarılarda şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları büyük bir önem arz etmektedir. Gazilerimiz, fedakarlıklarıyla bizlere nice şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan etmiştir. Ay yıldızlı al bayrağımız, onların cesaretleri sayesinde vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit minarelerimizden özgürce okunmaktadır. Onların açtığı bu yolda, devletimizi ve milletimizi daha da ileriye taşıma anlamında büyük bir özveri ve çaba sarf etmekteyiz. Gelecek nesilleri aynı bilinçle yetiştirmekte, geleceğimizi inşa etmekteyiz. Ben bu duygu ve düşüncelerle 19 Eylül Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanı verilişinin yıldönümü ve Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazilerimizi minnetle ve şükranla anıyorum. Ayrıca bu vatan uğuruna toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.”