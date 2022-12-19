Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, mesajında şunları söyledi: “Aziz Milletimizin bağımsızlık mücadelesini en güzel duygularla kaleme alan Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı’nı ortaya koymuştur. İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından devletimizin ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olarak kabul edilmiştir. Şanlı tarihi sayısız destanlarla dolu aziz milletimiz, ortaya koyduğu şanlı mücadeleyle bir destan da kurtuluş savaşında yazmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Türk Milleti’nin vatan sevgisini ve bağımsızlığa olan aşkını İstiklal Marşı’nda en güzel şekilde anlatmıştır. Milletimizin duygu ve düşüncelerine en iyi şekilde tercüman olmuş, kahramanlığını, azmini ve cesaretini ölümsüzleştirmiş olan İstiklal Marşı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kutsal vatanın semalarında yankılanmaya devam edecektir. Bu vesileyle, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum.”