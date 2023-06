Tarihimizin şanlı zaferlerle dolu olduğunu hatırlatan Başkan Okay, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Tarihi şanlı zaferlerle dolu olan aziz milletimiz, 30 Ağustos zaferiyle bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini göstermiştir. Her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu olan milli mücadele sonucunda kazandığımız bağımsızlığı, milletimiz milli birlik ve beraberlik anlayışıyla her zaman koruyacaktır. 15 Temmuz sürecinde de bu ruhu en net şekilde ortaya koymuş ve mesajını en net şekilde vermiştir. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı Zaferin doksanıncı yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi ve Gazilerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyor 30 Ağustos Zafer Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum.”