Sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yüzlerce başarılı öğrenciyi Karadeniz turu, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa gibi şehirlere gezi turlarına gönderen Başkan Okumuş, bu defa başarılı öğrencilerin öğretmenlerini Karadeniz turu ile ödüllendirdi.

Türkoğlu Belediye Hizmet binası önünde toplanan öğretmenler, Karadeniz turu için yola çıktılar.

Yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş; Yedi Güzel Adam AİHL öğretmenlerimize 2022 YKS'de ciddi bir başarı gösteren okulumuzun her biri birbirinden kıymetli Öğretmenlerimizi Karadeniz Gezisi ile ödüllendirdik. Türkoğlu'nda olmak, Türkoğlu'nda çalışmak siz değerli müdür ve öğretmenlerimizin öncülüğünde sadece ilimizde değil ülkemizin parlayan yıldızı Türkoğlu eğitimde de öncü olacak.

Sevgili öğretmenlerimiz; siz yeter ki birbirinden değerli öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak ve devlet bilinciyle yetiştirin. Onları başarıdan başarıya koşturun, KARADENİZ Turu değil KARA KITA turuna bile göndeririz. Diyerek konuştu.

Yedi Güzel İmam Hatip Anadolu Lisesi Müdürü Muharrem Okumuş ise; Osman başkanımız daha öncede başarılı öğrencilerimizi Konya, Bursa, Çanakkale ve İstanbul gezisine ve ayrıca bu sene Halfeti ve Şanlıurfa gezisine götürdü. Bizler bu yönüyle Osman başkanımızın destekleriyle öğrencilerimize daha büyük ufuklar açmanın ve daha büyük çalışmalar yapmanın gayretindeyiz bizlere rehber olan bizleri her alanda destekleyen başkanımıza teşekkür ediyoruz.

Türkoğlu son yıllarda her alanda değişim ve dönüşüm yaşıyor bu dönüşümün mimarı olan Osman başkanımız eğitim alanında da çok büyük hizmetler veriyor okulumuzun 2022 YKS sınavında başarılı olan öğrencilerimizi ve bunları eğiten öğretmenlerimizi her sene olduğu gibi bu senede Karadeniz gezisine götürüyor bu hizmetlerinden dolayı Osman başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Kendisi, her anlamda bizlerin yardımcısı, önünü açan, destek olan başkan olarak hatıralarda ve gönüllerde kalacak teşekkürler başkanım. dedi.